અમદાવાદના પોશ એરિયામાં પાલિકાએ એક બિલ્ડીંગ વેચવા કાઢી, છે કોઈને રસ?
અમદાવાદના પ્રહલાદનગરમાં મલ્ટી લેવલ પાર્કિંગનો પ્રોજેક્ટ ફેલ ગયો છે. આ કારણે અમદાવાદ કોર્પોરેશને મલ્ટી લેવલ પાર્કિંગ વેચવા કાઢ્યું છે. 93 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનેલું આ બિલ્ડિંગ હવે વેચાણમાં મૂકાયું છે. આ ઈમારતમાં નીચે ઓફિસ અને ઉપર પાર્કિંગ માટેની વ્યવસ્થા હતી. મોટી વાત એ છે કે, પોશ એરિયામાં લોકોને કોર્પોરેશનના પ્રોજેક્ટમાં પડ્યો કોઈ જ રસ ન પડ્યો. લાંબા સમય સુધી કોઈએ ઓફિસ ભાડે લીધી જ નહીં. કોઈ પ્રકારની આવક ન થતા હવે તંત્રએ આખેઆખી ઈમારત વેચવા કાઢી છે. કોર્પોરેશન હવે 350 કરોડ રૂપિયામાં આ બિલ્ડિંગ વેચશે. છે કોઈને ખરીદવામાં રસ?