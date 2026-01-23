અમદાવાદમાં બેફામ બન્યો AMTS ચાલક, ગોતા બ્રિજ પાસે ત્રણ વાગનોને લીધા અડફેટે, જુઓ CCTV
અમદાવાદમાં વધુ એક વખત બેફામ બનેલા AMTS ચાલકે નિર્દોષોના જીવ જોખમમાં મૂક્યા છે...ગોતા બ્રિજ પાસે કબીર સિરામીક દુકાન પાસે AMTS બસના ચાલકે કાળમુખી ઝડપે આવીને અનેક વાહનોનો કચ્ચરઘાણ વાળી દીધો...દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે તેમ, ગોતા બ્રિજ પર ટ્રાફિક વચ્ચે પસાર થઈ રહેલી એક સ્કૂલવાન અને અન્ય બે વાહનોને AMTS બસે જોરદાર ટક્કર મારી હતી...અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે વાહનોના ફુરચા ઉડી ગયા હતા. આ ઘટનામાં કુલ 6 લોકો લોહીલુહાણ થયા છે, જેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે."બસ ચાલક ફૂલ સ્પીડમાં હતો...હાલ પોલીસે CCTV ફૂટેજ કબજે કરી તપાસ શરૂ કરી છે કે આ અકસ્માત બ્રેક ફેલ થવાને કારણે થયો છે કે પછી ડ્રાઈવરની ઘોર બેદરકારી?...