हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
Live
•
ENG
AUS
302/ 8
(75)
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
અમદાવાદની એએમટીએસ બસનો એક વીડિયો વાયરલ, ડ્રાઈવરે મહિલા સાથે કરી ગાળાગાળી
Viral Raval
|
Jan 07, 2026, 04:00 PM IST
ahmedabad amts bus viral video
More Videos
01:14
u
મોરબી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખની દેવુ વધવાની વાત પર સ્પષ્ટતા, જાણો શું કહ્યું?
07:41
u
સુરત: મોલની અંદર ચાલતી હતી ડ્રગ્સની ફેક્ટરી, લેબમાં બનતું હતું MD ડ્રગ્સ
12:20
u
AI નો હાયરિંગ પ્રક્રિયા પર પ્રભાવ...જુઓ અમારી વિશેષ શ્રેણી Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn Episode-1
04:37
u
જીવ લઈ લે આવી પાણીપુરી! જુઓ કેવી રીતે અને ક્યાં બને છે પાણીપુરી..Video
01:18
u
ગુજરાત રાજ્યના તમામ પોલીસકર્મીઓની રજા રદ, વધુ વિગતો માટે જુઓ Video
01:07
u
હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી, પાંચ દિવસ કાતિલ ઠંડીનો થશે અનુભવ
01:17
u
સુરત: પાટીદાર સમાજની દીકરીના અપહરણનો મામલો, આરોપીને પોલીસે કરાવ્યું કાયદાનું ભાન
06:24
u
અમદાવાદીઓ... બહારની પાણીપુરીનો ચટાકો હોય તો આ Video જોઈ લો, ખાવાનું ભૂલી જશો
01:25
u
ગાંધીનગરની જનતા ટાઈફોઈડમાં ત્રસ્ત, અધિકારી- પદાધિકારીઓ ક્રિકેટની મોજમાં મસ્ત
00:52
u
રાજકોટ : વિરાણી હાઈસ્કૂલના વિવાદ વચ્ચે ટ્રસ્ટી દૂબઈ જવાની પોસ્ટથી હોબાળો થયો
Trending news
Organ Donation
અમદાવાદ સિવિલમાં વર્ષ 2026નું પ્રથમ અંગદાન, એક લીવર અને બે કિડનીનું દાન મળ્યું
Germany
હજારો ઘરોમાં છવાયો અંધારપટ... જર્મનીની રાજધાની બર્લિનમાં સતત ચાર દિવસથી વીજળી ગુલ
Makar Sankranti 2026
23 વર્ષ બાદ મકર સંક્રાંતિ પર 'મહાસંયોગ', આ ત્રણ જાતકો પર મહેરબાન સૂર્ય-શનિ
Tata Sierra
2 લાખના ડાઉન પેમેન્ટ સાથે Tata Sierra ખરીદો, તો કેટલો આવશે મહિને EMI ? જાણી લો ગણતરી
Ahmedabad Rural Police
અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસમાં મોટા ફેરફાર, 19 PI અને 41 PSIની બદલી, SPનો આદેશ
donald trump
ભારતીયોને મોટો ઝટકો! ટ્રમ્પ સરકારે વિદ્યાર્થીઓની અધવચ્ચે વિઝા રદ કરવાની આપી ધમકી
Gujarat-MP-ADR-Report
10 વર્ષમાં જામનગરના સાંસદ પૂનમ માડમની સંપત્તિ 130 કરોડ વધી, પાટિલની મિલકતમાં ઘટાડો
Aaron George
પિતાનું હતું ક્રિકેટર બનવાનું સપનું, પુત્રએ કર્યું પૂરું...જાણો એરોન જ્યોર્જની કહાની
Government Job
સરકારી નોકરીની શાનદાર તક ! 3250 જગ્યાઓ માટે આવી ભરતી, 1.12 લાખ સુધીનો છે પગાર
Auto retail sale in December 2025
ડિસેમ્બરમાં નવા વાહનો ખરીદવા તૂટી પડ્યા ગુજરાતીઓ, ટુ-વ્હીલર અને કારનું ધૂમ વેચાણ