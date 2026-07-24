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અમદાવાદ: આંબલીના સેન્ટાસ પાર્કમાં 40થી વધુ લોકોનું સેના દ્વારા રેસ્ક્યૂ

Written ByViral Raval
Published: Jul 24, 2026, 03:05 PM|Updated: Jul 24, 2026, 03:05 PM
Ahmedabad Army rescues more than 40 people in Sentosa Park

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