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અમદાવાદ: આંબલીના સેન્ટાસ પાર્કમાં 40થી વધુ લોકોનું સેના દ્વારા રેસ્ક્યૂ
અમદાવાદ: આંબલીના સેન્ટાસ પાર્કમાં 40થી વધુ લોકોનું સેના દ્વારા રેસ્ક્યૂ
Written By
Viral Raval
Published: Jul 24, 2026, 03:05 PM
|
Updated: Jul 24, 2026, 03:05 PM
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Ahmedabad Army rescues more than 40 people in Sentosa Park
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