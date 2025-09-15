हिन्दी
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
અમદાવાદ: બિલ્ડરની હત્યાનો મામલો, મુખ્ય આરોપી મનસુખ લાખાણીની ધરપકડ, Video
Viral Raval
|
Sep 15, 2025, 02:40 PM IST
Ahmedabad builder murder case odhav police arrested mansukh lakhani watch video
02:29
u
સુરત: દર્દીના સગા સંબંધીએ કર્યો ડોક્ટર પર હુમલો, ફેંટ પકડી મારમારી કરી, લાફો ઝીંકી દીધો, Video
02:05
u
વડોદરા: પોલીસકર્મીએ દારૂના નશામાં ધમાલ કરી હોવાનો દાવો, Watch Video
00:47
u
અમેરિકામાં ભારતીયની ક્રૂરતાથી હત્યા મામલે ટ્રમ્પે આપ્યું મોટું નિવેદન, Video
00:51
u
MP: રખડતાં કૂતરાનો આતંક, ઘરની બહાર રમતી બે વર્ષની બાળકી પર કર્યો હુમલો, Video
00:42
u
UP: મહિલાનો હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા, પોલીસકર્મીનો કોલર પકડી અભદ્ર ભાષાનો કર્યો ઉપયોગ, Video
04:42
u
Video: વક્ફ કાયદા પર સ્ટે આપવાની સુપ્રીમ કોર્ટે પાડી ના, પણ આ કલમો પર રોક લગાવી
03:11
u
Ice-cream બોલ્યા તો મળશે મોત, હેમબર્ગર કહેશો તો માથું ધડથી અલગ!
03:51
u
હું શિવભક્ત છું, બધું ઝેર પચાવી જાઉં છું: PM મોદી
02:35
u
મેચ બાદ સૂર્યાના એ શબ્દો જેણે 'બ્રહ્મોસ'નું કામ કર્યું...પાકિસ્તાનના ધૂમાડા કાઢી નાખ્યા, Video
01:15
u
વિકાસની દોડમાં અમદાવાદ-સુરત, રાજકોટ કરતા પાછળ રહી ગયું વડોદરા?
Himachal News
હિમાચલના બે સગા ભાઈઓએ એક જ છોકરી સાથે કર્યા લગ્ન, હવે કરી બે ઈમોશનલ પોસ્ટ, જાણો
upi
હવે પૈસા ઉપાડવા માટે ATM જવાની જરૂર નથી...ફોનથી સ્કેન કરો QR કોડ અને મેળવો રોકડ
Palmistry
હથેળીમાં આ 5 જગ્યાએ ક્રોસનું નિશાન હોવું અશુભ, જીવનમાં અચાનક આવે છે મોટું સંકટ
Blood donation camp
PM મોદીના જન્મદિને રક્તદાનનો મહાયજ્ઞ : 75 દેશોમાં 7500 બ્લડ કેમ્પ, ભવ્ય આયોજન
India vs Pakistan
આ તો ગજબ થઈ ગયો ! ટીમને હારતી જોઈ પાકિસ્તાની ફેન્સે પહેરી લીધી ભારતીય જર્સી
Baking soda
એક ચપટી બેકિંગ સોડાના ફાયદા જાણી તમને લાગશે નવાઈ, પેટથી લઈ સ્કિનને રાખશે હેલ્ધી
Pabiben Rabari
1 રૂપિયામાં મજૂરી કરનાર કચ્છના આ મહિલા આજે છે કરોડપતિ, 300 મહિલાઓને આપે છે રોજગાર
Gold rate
આજે સોનાના ભાવ ઘટી ગયા, ચાંદી પણ સસ્તી થઈ, તોલો ખરીદવું હોય તો કેટલા પૈસા? જાણો રેટ
Gujarat politics
ભાજપમાં ફરી ઈફ્કોવાળી થઈ! હાઈકમાન્ડે 9 નેતાઓને સસ્પેન્ડ કરી દેતા રાજકીય ખળભળાટ મચ્યો
Air India Plane crash
હજુ પણ આઘાતમાં છે વિશ્વાસ કુમાર, 3 મહિના બાદ પણ ઘરે પરત નથી ફર્યો