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અમદાવાદ: સી.જી રોડ પર હવે પૈસા આપીને પાર્કિંગ કરવું પડશે, વિગતો જાણો
અમદાવાદ: સી.જી રોડ પર હવે પૈસા આપીને પાર્કિંગ કરવું પડશે, વિગતો જાણો
Written By
Viral Raval
Published: Sep 02, 2026, 05:00 PM
|
Updated: Sep 02, 2026, 05:00 PM
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ahmedabad c g road pay and parking service watch video
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