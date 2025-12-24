ગણતરીના કલાકોમાં શરૂ થશે કાંકરિયા કાર્નિવલ, વિના મૂલ્યે મળશે પ્રવેશ, જાણો વિગતો
Amc દ્વારા આયોજિત કાર્નિવલને મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ ખુલ્લો મુકશે. 25 થી 31 ડિસેમ્બર સુધી યોજાશે ભવ્ય કાર્નિવલ. ગત વર્ષે પૂર્વ pm ડો મનમોહનસિંહજીના નિધનના કારણે અધૂરો રહ્યો હતો કાર્નિવલ. Amc દ્વારા તૈયાર થનાર અને થયેલા કરોડોના વિકાસ કાર્યોના મુખ્યમંત્રીના હસ્તે ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ પણ કરવામાં આવશે. 7 દિવસ સુધી સેંકડો સાંસ્કૃતિક અને મનોરંજક કાર્યક્રમ યોજવામાં આવશે. પ્રથમ દિવસે Amc સફાઈકર્મીઓ દ્વારા વિશાળ માનવ આકૃતિ તૈયાર કરવામાં આવશે. બનનારી માનવ આકૃતિને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ માટે મોકલવામાં આવશે આ ઉપરાંત લેઝર શો, ડ્રોન શો , વિવિધ કલાકારોના સ્ટેજ કાર્યક્રમ , સ્ટેન્ડઅપ કોમેડી શો પણ આકર્ષણ રહેશે. 7 દિવસ સુધી કાર્નિવલ દરમ્યાન કાંકરિયામાં વિનામૂલ્યે પ્રવેશ રહેશે. સુરક્ષા માટે પોલીસનો લોખંડી બંદોબસ્ત રહેશે , cctv થી સતત નજર રાખવામાં આવશે . મુલાકાતીઓ જુદા જુદા શીર્ષક હેઠળની આકસ્મિક ઘટનાઓ માટે કુલ 5000 કરોડનો વીમો પણ લેવામાં આવ્યો. એક સપ્તાહ દરમ્યાન અંદાજે 25 લાખ લોકો મુલાકાત લે એવી સંભાવના.