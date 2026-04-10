અમદાવાદ: ચાંદખેડામાં બાળકીઓના મોત મામલે મોટો ખુલાસો, જાણો પોલીસને કોના પર છે શંકા?

ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયોઅમદાવાદ: ચાંદખેડામાં બાળકીઓના મોત મામલે મોટો ખુલાસો, જાણો પોલીસને કોના પર છે શંકા?
અમદાવાદના ચાંદખેડામાં બાળકીઓના મોતના મામલે તપાસ તેજ કરવામાં આવી છે. માતા પિતાના બ્લડમાં એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફેટ, ઝીંકનું પ્રમાણ મળી આવ્યું. જ્યારે બાળકીના શરીરમાં એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફેટ હતું કે નહીં તેની તપાસ. સમગ્ર મોત કેસમાં 25થી વધુ લોકોના નિવેદન લીધા છે. પરિવાર, પાડોશી, સંબંધી, ડેરી માલિકના નિવેદન લેવાયા. પરિવારમાં ઝઘડા, આર્થિક સંકળામણ પણ હોઈ શકે છે કારણ. બાળકીના માતાપિતાનું શરૂઆતથી જ એક રટણ છે. પહેલા દિવસથી જ ખીરું ખરાબ હોવાનું કહે છે પતિ પત્ની. પરંતુ પુત્ર પ્રાપ્તિની ઈચ્છામાં ઘટના ઘટી કે કેમ તે પણ તપાસ થઈ રહી છે. પોલીસ પૂછપરછમાં પિતાનું બ્લડ પ્રેશર હાઈ થઈ જાય છે. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.