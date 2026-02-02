વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન ઘટના, માસૂમ બાળક માટે કાળ બન્યો રમકડાનો 'હલ્ક'; તબીબોએ બચાવ્યો જીવ
Ahmedabad News: અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જે સાંભળીને કોઈ પણ માતા-પિતાનું કાળજા કંપી જશે. જે 'હલ્ક'ને દુનિયા બચાવતો જોયો છે, એ જ હલ્કનું રમકડું દોઢ વર્ષના માસૂમ માટે અચાનક દુશ્મન બની ગયું. જી હા... દુનિયાને બચાવવા માટે લડતા હલ્કથી બચવા માટે એક દોઢ વર્ષના બાળકને જિંદગી અને મોત સામે જંગ લડવો પડ્યો છે. વાત એમ છે કે, 18 જાન્યુઆરીએ રમતા-રમતા વંશ નામનો બાળક હલ્કનું રમકડું ગળી ગયો, જેના કારણે પરિવારમાં હડકંપ મચી ગયો. બાળકની હાલત બગડતા માતા ભાવિકાબેન અને પિતા ભાવેશભાઈ તાત્કાલિક તેને લઈને સિવિલ હોસ્પિટલ દોડ્યા. એક્સ-રે રિપોર્ટમાં જોયું તો બાળકની હોજરીમાં આખેઆખું રમકડું દેખાતા તબીબો પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયા. આ સર્જરી એટલી જટિલ હતી કે જો રમકડું આંતરડામાં ઉતરી જાય તો બાળકના જીવનું જોખમ વધી જાય તેમ હતું. ડૉ. રાકેશ જોષી અને તેમની ટીમે અત્યંત ધીરજ દાખવીને એન્ડોસ્કોપી કરીને 'હલ્ક'ને પકડીને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢી લીધો અને બાળકને બચાવી લેવામાં આવ્યું છે.