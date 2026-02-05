ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ધારાસભ્ય અમિત શાહના વિરોધ બાદ અમદાવાદમાં નહિ બને કતલખાનું, બજેટમાં રદ કરાયું

Dipti Savant| Feb 05, 2026, 01:15 PM IST

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના વર્ષ 2026 ના બજેટમાં નવા કતલખાનાની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. પરંતું ભાજપના ધારાસભ્ય અમિત શાહના વિરોધ બાદ બજેટમાં કરાયેલા આ જોગવાઈ પરત ખેંચી લેવામાં આવી છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ નવા કતલખાનાની જોગવાઈ રદ કરી છે. ત્યારે આ વિશે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાએ કહ્યું કે, અમે તો જગન્નાથ મંદિર અને ગીતામંદિર વચ્ચે આવેલ કતલખાનું ધાર્મિક સ્થળ પાસે હોવાથી અને સ્વચ્છતા ન જળવાતા કતલખાનું ખસેડવાની માંગ કરી હતી. 

