ધારાસભ્ય અમિત શાહના વિરોધ બાદ અમદાવાદમાં નહિ બને કતલખાનું, બજેટમાં રદ કરાયું
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના વર્ષ 2026 ના બજેટમાં નવા કતલખાનાની જોગવાઈ કરવામાં આવી હતી. પરંતું ભાજપના ધારાસભ્ય અમિત શાહના વિરોધ બાદ બજેટમાં કરાયેલા આ જોગવાઈ પરત ખેંચી લેવામાં આવી છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના કમિશનર બંછાનિધિ પાનીએ નવા કતલખાનાની જોગવાઈ રદ કરી છે. ત્યારે આ વિશે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાએ કહ્યું કે, અમે તો જગન્નાથ મંદિર અને ગીતામંદિર વચ્ચે આવેલ કતલખાનું ધાર્મિક સ્થળ પાસે હોવાથી અને સ્વચ્છતા ન જળવાતા કતલખાનું ખસેડવાની માંગ કરી હતી.