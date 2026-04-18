ધંધુકામાં ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ! ભરવાડ યુવનાની હત્યા થતાં વિફરેલા ટોળાએ દુકાનો-વાહનો સળગાવ્યા
Dhandhuka News: ધંધુકા શહેરમાં બાઈક ઓવરટેક કરવા જેવી નજીવી બાબતે એક યુવાનની ઘાતકી હત્યા થતા સમગ્ર પંથકમાં સનસનાટી મચી ગઈ છે. આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિક લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો અને પરિસ્થિતિ હિંસક બની હતી. ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ બજારમાં તોડફોડ કરી દુકાનો અને વાહનોને નિશાન બનાવતા ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ધંધુકામાં બાઈક ઓવરટેક કરવા મુદ્દે બે પક્ષો વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. આ માથાકૂટે જોતજોતામાં હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું અને એક યુવાનની ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવી હતી. મૃતક યુવકના બંને ભાઈઓ પોલીસ દળમાં ફરજ બજાવે છે. આ ઘટનાના સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતા જ લોકોના ટોળા રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા. યુવાનની હત્યાના વિરોધમાં ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ બજાર વિસ્તારમાં હંગામો મચાવ્યો હતો.
ટોળા દ્વારા કેટલીક દુકાનોમાં આગચંપી કરવામાં આવી હતી અને વાહનોમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. હિંસા ફાટી નીકળતા જ વેપારીઓએ ડરના માર્યા પોતાની દુકાનોના શટર પાડી દીધા હતા, જેના કારણે સમગ્ર શહેરમાં ભય અને અજંપાભર્યો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.