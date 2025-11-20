SIRની પ્રક્રિયા દરમિયાન લોકોને ઘરે ઘરે ફોર્મ આપવા ગયેલા BLOને કૂતરું કરડી ગયું
તાજેતરમાં જ સરકાર દ્વારા મતદાર યાદી સુધારાના કાર્યક્રમ અંતર્ગત sir ની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. જે પ્રક્રિયા દરમિયાન પાલડીમાં બુથ લેવલ ઓફિસર એવા મહિલા શિક્ષિકા bloને એક કડવો અનુભવ થયો છે. જ્યાં blo મહિલાને સોસાયટીમાં ફોર્મ આપવા જતા સ્વાન કરડતા રસી લેવાનો વારો આવ્યો છે. 19 નવેમ્બરના રોજ પાલડીમાં પ્રભુદાસ ઠક્કર કોલેજ પાસે પદ્માવતી નગર સોસાયટીમાં મહિલા શિક્ષિકા નીલમ પાનસુરીયા કે જેવો blo તરીકે કામ કરી રહ્યા છે. જે ઘરે ઘરે લોકોને ફોર્મ આપવા માટે ગયા હતા. ત્યારે એક ઘર પાસે ઊભા રહેલા મહિલા blo ને તેમની પાસે ઉભો રહેલો સ્વાન અચાનક કરડ્યું. જ્યાં મહિલાએ બૂમો પાડતા લોકો એકઠા થઈને શ્વાનને ભગાડ્યો. જે બાદ મહિલાને vs હોસ્પિટલ લઈ જઈને સારવાર આપવામાં આવી. આ ઘટના બન્યા બાદ મહિલા blo એ સ્વાન બાબતે તમામને જાગૃત રહેવા, જોડે કોઈ સ્વાન ફરતા હોય તો તેનાથી સાવચેત રહેવાની અપીલ કરી. સાથે એ જ શ્વાન અન્યને પણ કરડ્યા હોવાની માહિતી મળતા મહિલા mlo એ amcને રખડતા શ્વાન પકડવા માટે સૂચન કર્યું છે. જેથી ફરી આવી કોઈ ઘટના અમદાવાદમાં ન બને...