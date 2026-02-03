ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

વાલીઓને વિચારમાં મૂકી દે તેવી અમદાવાદની સ્કૂલની ઘટના : એક વિદ્યાર્થીએ બીજા વિદ્યાર્થીના પાણીમાં કેમિકલ નાંખ્યું!

Dipti Savant| Feb 03, 2026, 12:39 PM IST

અમદાવાદના મણિનગરની દુર્ગા સ્કૂલમાં આશ્ચર્યમાં મૂકી દે તેવી ઘટના સામે આવી છે. ધોરણ 6 ના વિદ્યાર્થીએ સાથી વિદ્યાર્થીની બોટલમાં કેમિકલ ભેળવ્યું હતું. છ દિવસ પહેલાની ઘટના હાલ પ્રકાશમાં આવી છે. રિસેશન સમયે વિદ્યાર્થી બહાર ગયો તે સમયે અન્ય વિદ્યાર્થીએ કેમિકલ ભેળવ્યું હતું. આ બાદ બોટલમાંથી વિધાર્થીએ પાણી પણ પીધું હતું. પરંતું તે સમયે તેને તેમાંથી ગંદી વાસ આવી હતી. જેના બાદ વિદ્યાર્થીને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. 

શાળાએ તપાસતા જોવા મળ્યું કે, ડામરની ગોળી વિદ્યાર્થીની બોટલમાં નાંખી. શાળાએ સામેથી DEO કચેરીએ જાણ ન કરતા શાળાને શૉકોઝ નોટિસ અપાઈ. શાળાએ વિધાર્થીને ઘરે મોકલી શાળામાં ન આવવા સૂચના અપાઈ. હાલ વિદ્યાર્થીના ગોળી નાંખવાનું કોઈ ચોક્કસ કારણ સામે આવ્યું નથી. 
 

