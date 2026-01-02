ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

અમદાવાદ: છેતરપિંડીના કેસમાં EDની મોટી કાર્યવાહી, દરોડા દરમિયાન કરોડોની સંપત્તિ જપ્ત

Viral Raval | Jan 02, 2026, 01:00 PM IST

કરોડોની છેતરપિંડીના કેસમાં ઈડીની મોટી કાર્યવાહી. અમદાવાદમાં દરોડા દરમિયાન કરોડોની સંપત્તિ જપ્ત. હિમાંશુ ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસારના ત્યાં ઈડીએ કરી કાર્યવાહી. 110 કિલો ચાંદી, 1.296 કિલો સોનાના બિસ્કિટ મળ્યા. કુલ  2.4 કરોડની ચાંદી અને 1.7 કરોડનું સોનું જપ્ત કરાયું. 39.7 કિલો ચાંદીના દાગીના પણ જપ્ત કરાયા. 38.8 લાખની ભારતીય કરન્સી, મિલકતના દસ્તાવેજો પણ મળ્યા. શેરબજારમાં રોકાણના બહાને લોકો સાથે આચરી છેતરપિંડી. મહેસાણાના ખેરાલુ પોલીસ મથકે નોંધાઈ હતી ફરિયાદ. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

