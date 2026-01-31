ફ્લોપ ગયો અમદાવાદનો ફ્લાવર શો : AMC ને 6 કરોડનું નુકસાન થયું, ખર્ચ કરતા આવક ઘટી
આ વર્ષે અમદાવાદમાં યોજાયેલો ફ્લાવર શો 'ફ્લોપ' સાબિત થયો છે. AMCએ આવક વધારવા માટે દિવસો વધાર્યા છતાં ધાર્યા મુજબ આવક ન થઈ. આંકડા મુજબ, ફ્લાવર શોમાં 17 કરોડના ખર્ચ સામે માત્ર 11 કરોડની આવક થઈ. એટલે કે એએમસીને 6 કરાડનું સીધું નુકસાન થયું. આ વર્ષે ફ્લાવર શોમાં 11 લાખ લોકોએ મુલાકાત લીધી હતી. જે ગત વર્ષની સરખામણીમાં આ વર્ષે 2 લાખ મુલાકાતીઓ ઓછા આવ્યા હોવાનું સ્પષ્ટ જોવા મળ્યુ. 29 દિવસ ચાલેલા ફ્લાવર શોમાં AMCનો ખર્ચો પણ ન નીકળ્યો.