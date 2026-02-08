ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

ઈન્દોર હોર્સ શોમાં અમદાવાદની અશ્વોનો દબદબો, બે ઘોડીઓએ મેદાન મારી વધારી ગુજરાતની શાન

DIPAK CHAVDA| Feb 08, 2026, 11:11 PM IST

Central India Horse Show: તાજેતરમાં મધ્યપ્રદેશના ઈન્દોર ખાતે દેવી અહિલ્યા હોર્સ સોસાયટીએ સેન્ટ્રલ ઈન્ડિયા હોર્સ શોનું આયોજન કર્યું હતું. જેમાં રાજ્ય અને દેશના અનેક અશ્વએ ભાગ લીધો. જેમાં અમદાવાદના હાથીજણ ગામના બે અશ્વોએ મેદાન માર્યું છે. એક ઘોડીને સમગ્ર સ્પર્ધામાં બીજો અને અન્ય ઘોડીએ ચોથો ક્રમ મેળીને ગુજરાતની શાન વધારી છે. ઘોડીઓના માલિક કૌશિકભાઈએ આ જીત સાથે એક આનંદ એ પણ વ્યક્ત કર્યો છે. એટલું જ નહીં, પણ અશ્વનો સારો ઉછેર થાય માટે અશ્વને દૂધ પીવડાવવા 6 ગાય પણ વસાવી છે. તેમની પાસે 13 ઘોડી છે અને તેમનો અશ્વ પ્રત્યેનો પ્રેમ વારસાગત છે.

