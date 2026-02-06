ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

મારે હવે કંઈ કરવું નથી, ભગવાન બોલાવી લે તો સારુ..! 20 વર્ષે ન્યાય મળ્યો, પણ કોન્સ્ટેબલ જીવતા ન રહ્યાં

Dipti Savant| Feb 06, 2026, 02:16 PM IST

અમદાવાદમાં એક અજીબો ગરીબ ઘટના સામે આવી છે. 20 વર્ષે હાઈકોર્ટથી ન્યાય મેળવનાર વ્યક્તિનું અણધાર્યું મોત નિપજ્યું છે. 20 વર્ષે ન્યાય મેળવનાર પૂર્વ કોન્સ્ટેબલ બાબુ પ્રજાપતિને હાર્ટ એટેક આવતા મોત નિપજ્યું છે. વાત એમ હતી કે, વર્ષ 1997માં બાબુ પ્રજાપતિની લાંચ કેસમાં ધરપકડ થઈ હતી. વેજલપુરમાં 20 રૂપિયાની લાંચ લેવાના કેસમાં તેમના પર કેસ ચાલ્યો હતો. હાઈકોર્ટે સમગ્ર કેસમાં 20 વર્ષ બાદ નિર્દોષ બે દિવસ પહેલા નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. 

મહત્વનું છે કે, હાઈકોર્ટે નિર્દોષ જાહેર કરતા બાબુભાઈ પ્રજાપતિ પોતાના વકીલને મળ્યા હતા.. આ દરમિયાન તેમણે એક શબ્દ કહ્યો હતો, મારે હવે કંઈ કરવું નથી, ભગવાન બોલાવી લે તો સારુ.. જોકે આ શબ્દો જાણે તેમના માટે અંતિમ પ્રાર્થના હોય તેમ રાત્રે ઘરે હાર્ટ એટેક આવતા મોત થયું છે.

