અમદાવાદમાં બેફામ કાર ચાલકે સર્જ્યો અકસ્માત : ટક્કર વાગતા એક્ટિવા ચાલક બ્રિજ નીચે પટકાતા મોત
અમદાવાદમાં બેફામ કાર ચાલકે અકસ્માત સર્જ્યો હતો. ગત મોડી રાત્રે રાણીપ બ્રિજ પર કાર ચાલકે એક્ટિવાને મારી ટક્કર હતી, અને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. ટક્કર લાગતા એક્ટિવા ચાલક ફંગોળાયો હતો. આ ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે, ટક્કર વાગતા એક્ટિવા ચાલક વ્યક્તિ બ્રિજ નીચે પટકાયો હતો. આ ઘટનામાં એક્ટિવા ચાલક 28 વર્ષીય કિશન સુનિલભાઈ વછેટાનું મોત નિપજ્યું છે. અકસ્માતમાં એક્ટિવા સવાર પત્ની કોમલબેનને ઈજા પહોંચ છે. શુક્રવારે રાત્રે 11:30 વાગ્યાની આસપાસ અજાણ્યા ફોરવ્હીલ ચાલકે ટક્કર મારી હતી.