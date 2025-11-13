हिन्दी
English
मराठी
বাংলা
தமிழ்
മലയാളം
ગુજરાતી
తెలుగు
ಕನ್ನಡ
Business
Tech
World
Health
NEWS
VIDEOS
LIVE-TV
PHOTOS
LOGIN
logout
હોમ
લાઇવ TV
વીડિયો
વેબ સ્ટોરી
ગુજરાત
ફોટો
ભારત
વિશ્વ
સ્પોર્ટ્સ
બોલીવુડ
વેપાર
ટેકનોલોજી
નોકરી
હેલ્થ
ધાર્મિક
લાઇફસ્ટાઇલ
राज्य चुनें
×
उत्तर प्रदेश
उत्तराखंड
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
हरियाणा
दिल्ली
बिहार
झारखंड
राजस्थान
ગુજરાતી ન્યૂઝ
વીડિયો
અમદાવાદ: NCPની ઓફિસમાં IT વિભાગના દરોડા, કાળા નાણાના વ્યવહારો થતા હોવાની આશંકા
Viral Raval
|
Nov 13, 2025, 03:57 PM IST
Ahmedabad IT raids NCP office suspicion of black money transactions
More Videos
01:18
u
આતંકી ડો. ઉમરનું નવું CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યું, પાછળની સીટ પર જુઓ શું છે, Watch Video
01:32
u
જૈશની ટોપ કમાન્ડર શાહીન મુદ્દે મોટો ઘટસ્ફોટ, આતંકી સંગઠને આપ્યું હતું આ કોડનેમ
01:03
u
"ભાજપ સરકારમાં સૌથી વધુ આતંકી હુમલા થયા"
04:29
u
કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતાનું રાજીનામું પડ્યું, સમર્થકોને સંગઠનમાં સ્થાન ન મળતા નારાજ
01:10
u
દિલ્હી: વિસ્ફોટ પહેલા મસ્જિદમાં ગયો હતો ઉમર, 10થી વધુ મિનિટ રોકાયો પછી કર્યો બ્લાસ્ટ, Video
02:36
u
PMJAY હેઠળ ગેરરીતિ આચરતી હોસ્પિટલો સામે કડક કાર્યવાહી, Video
03:44
u
દિલ્હીમાં વળી પાછો વિસ્ફોટ, રેડિસન હોટલ નજીક અવાજ સંભળાયો
03:46
u
દિલ્લી: PM મોદી LNJP હોસ્પિટલ પહોંચ્યા, વિસ્ફોટમાં ઘાયલ થયેલા લોકોના ખબર અંતર પૂછ્યા
02:38
u
લો બોલો...ડ્રેનેજ પમ્પિંગ સ્ટેશનમાં જ્યાં જુઓ ત્યાં દારૂની પોટલીઓ, દેશી-વિદેશી દારૂની રેલમછેલ
02:38
u
રિયાલિટી ચેકમાં ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ, વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સેન્ટરો ભગવાન ભરોસે
Trending news
Gujarat farmers
ઐતિહાસિક રાહત પેકેજ પર કૃષિમંત્રીની મોટી જાહેરાત; આ તારીખથી શરૂ થશે ઓનલાઈન પોર્ટલ
astrology
ભારત માટે ડરામણું છે આવનારું વર્ષ 2026, 1 નહીં પરંતુ 7 રીતે મચી શકે છે તબાહી!
car selling tips
કાર વેચતા પહેલાં આ 5 વાતનું જરૂર રાખો ધ્યાન, બાકી ઘરેથી ઉઠાવી લઈ જશે પોલીસ
gujarat
લવ જેહાદનો ચોંકાવનારો કિસ્સોઃ વિધર્મીએ જુદી જુદી જગ્યાએ લઈ જઈ કિશોરી સાથે હવસ સંતોષી
Post Office Scheme
Post Office: પૈસા છાપવાનું મશીન છે આ સ્કીમ, દરેકને બનાવશે લાખોપતિ!
Air India Plane crash
શું ખરેખર પાયલોટની ભૂલના કારણે અ'વાદ પ્લેન ક્રેશ થયું હતું? સરકારનો સૌથી મોટો ખુલાસો
8th Pay Commission
આઠમાં પગાર પંચ પર નવું અપડેટ, શું આ કર્મચારીઓ સામેલ કરવામાં આવશે?
World Diabetes Day 2025
ગુજરાતમાં 15 વર્ષથી ઉપરના 16 ટકા પુરુષો અને 14 ટકા મહિલાઓને ડાયાબિટીસ! સર્વેમા ધડાકો
Amreli BJP MLA Hira Solanki
'અમારા જેવા માથાભારે લોકો કોળી સમાજને જોઈશે', MLA હીરા સોલંકીના 'બેબાક બોલ'નો VIDEO
gujarat
ગુજરાત કોંગ્રેસને વધુ એક મોટો ઝટકો: વધુ એક દિગ્ગજ નેતાએ પાર્ટી સાથે છેડો ફાડ્યો!