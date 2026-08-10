/સાહેબ હવે આવું નહીં થાયમધરાતે સિવિલ હોસ્પિટલમાં લંગડાતાં લંગડાતાં રેપિસ્ટે હાથ-કાન જોડી માફીની ભીખ માગી

ચર્ચિત જોધપુર દુષ્કર્મ કેસના મુખ્ય આરોપી ધર્મસિંહે મધરાતે પંચનામાની કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસ પર હુમલો કરી રિવોલ્વર છીનવી ભાગવાનો શોર્ટકટ અપનાવ્યો, પણ પોલીસે ત્વરિત સ્વબચાવમાં ગોળી ધરબી દઈને તેનો તમામ અહંકાર ઓગાળી નાખ્યો છે. પગમાં ગોળી વાગતાં જમીન પર ઢળી પડેલા આરોપીને જ્યારે સારવાર અર્થે સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો, ત્યારે પોલીસનો આકરો મિજાજ જોઈને તે લંગડાતાં-લંગડાતાં બંને હાથ જોડી અને કાન પકડીને ‘સાહેબ હવે પછી આવું નહીં થાય, એકવાર માફ કરી દો’ની ભીખ માગતો નજરે પડ્યો હતો. આ સનસનાટીભરી એન્કાઉન્ટર ઘટનામાં એક