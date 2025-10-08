ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

Video: રસ્તા પર બર્થડે પાર્ટીના નામે ગંદા ચેનચાળા, ડાન્સ કરનાર છોકરી અંગે મોટો ચોંકાવનારો ખુલાસો

Viral Raval | Oct 08, 2025, 02:05 PM IST

અમદાવાદના કુબેરનગરમાં જાહેર રસ્તા પર મુંબઈના બારની જેમ અશ્લિલ ડાન્સ કરનારા યુવકની પોલીસે ધરપકડ કરી લીધી છે. પોતાનો જન્મદિવસ હોવાથી ભાન ભૂલ્યો હતો. ત્યારે યુવક જે છોકરી સાથે અશ્લિલ ડાન્સ કરતો હતો, તેને લઈને હવે થયો છે મોટો ખુલાસો. શું છે અશ્લિલ ડાન્સ પાછળની હકીકત જોઈએ, સાવધાન ગુજરાતમાં... અમદાવાદના જાહેર રસ્તા પર અશ્લિસ ડાન્સ મામલે પોલીસે મુકેશની ધરપકડ તો કરી લીધી. પરંતુ જ્યારે પોલીસે પુછપરછ કરી તો અશ્લિલ વીડિયો મામલો કર્યો મોટો ખુલાસો

Trending news