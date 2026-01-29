લો બોલો! અમદાવાદમાં કરોડોના ખર્ચે બનેલું મલ્ટિલેવલ પાર્કિંગ AMCએ વેચવા કાઢ્યું!
Ahmedabad News: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનો એક મોટો છબરડો સામે આવ્યો છે. જી હ...AMC દ્વારા શહેરના ટ્રાફિક અને પાર્કિંગની સમસ્યા હળવી કરવા કરોડોના ખર્ચે પ્રોજેક્ટ્સ તો બનાવવામાં આવે છે, પરંતુ યોગ્ય આયોજનના અભાવે આ પ્રોજેક્ટ્સ ઘણીવાર સફેદ હાથી સાબિત થતા હોય છે. આવું જ કંઈક પ્રહલાદનગર વિસ્તારમાં બનેલા મલ્ટિલેવલ પાર્કિંગ સાથે થયું છે.
શું હતો મુખ્ય વિવાદ?
પ્રહલાદનગર જેવા પોશ વિસ્તારમાં અંદાજે 93 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે AMC દ્વારા એક આધુનિક મલ્ટિલેવલ પાર્કિંગ બિલ્ડિંગ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. અમદાવાદ કોર્પોરેશનનો એ વખતે એવો ઉદ્દેશ્ય હતો કે લોકોને રોડ પર પાર્કિંગ કરવાને બદલે સુરક્ષિત જગ્યા મળે. નીચે આવેલી ઓફિસો અને દુકાનો ભાડે આપીને લાખોની આવક મેળવી શકાય. પરંતુ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થઈ ગયા બાદ આ ઉદ્દેશ્યનું સૂરસૂરિયું થઈ ગયું.
નોંધનીય છે કે, AMC દ્વારા બનાવવામાં આવેલા બિલ્ડિંગ તૈયાર થયાના અનેક મહિનાઓ વીતી ગયા છે, લાંબા સમય બાદ પણ આ બિલ્ડિંગમાં કોઈ વેપારી કે સંસ્થાએ ઓફિસ કે દુકાનો ભાડે લેવામાં રસ દાખવ્યો નથી. પાર્કિંગનો ઉપયોગ પણ નહિવત જેવો દેખાય છે. આખરે, AMC દ્વારા આ પ્રોજેક્ટમાંથી કોઈ આવક ન થતા અને મેન્ટેનન્સનો ખર્ચ વધતા, કોર્પોરેશને હવે આ આખું બિલ્ડિંગ વેચી દેવાનો નિર્ણય લીધો છે. તંત્ર દ્વારા લેવામાં આવેલા આ નિર્ણયથી હવે ટેક્સપેયર્સના કરોડો રૂપિયાના ધુમાડા થયા હોય તેવું ચિત્ર સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે.