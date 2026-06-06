/છ મહિનાના માસૂમ બાળકને આ બળબળતા તાપમાં ક્યાં લઈને રખડું? છત છીનવાતા માતાની આક્રંદભરી આજીજી

Ahmedabad News: અમદાવાદના મોટેરા ગામમાં આજે વહેલી સવારથી જ તંત્ર દ્વારા મેગા ડિમોલિશનની કડક કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. મોટેરામાં આવેલા આસારામ આશ્રમ નજીકની ગામતળ જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણો હટાવવા માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમ કાફલા સાથે ત્રાટકી હતી. જોકે, આ કામગીરી શરૂ થતાં જ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને સ્થાનિક રહીશો તંત્ર સામે આક્રોશ સાથે વિરોધ પર ઉતરી આવ્યા હતા.
"કોઈ વિકાસ નથી, અમારો વિનાશ છે" – સ્થાનિકોનો આક્રોશ અને વેદના
ડિમોલિશનની કામગીરી દરમિયાન અધિકારીઓ અને સ્થાનિકો વચ્ચે