Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /છ મહિનાના માસૂમ બાળકને આ બળબળતા તાપમાં ક્યાં લઈને રખડું? છત છીનવાતા માતાની આક્રંદભરી આજીજી

છ મહિનાના માસૂમ બાળકને આ બળબળતા તાપમાં ક્યાં લઈને રખડું? છત છીનવાતા માતાની આક્રંદભરી આજીજી

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 06, 2026, 07:25 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:30 PM IST

Ahmedabad News: અમદાવાદના મોટેરા ગામમાં આજે વહેલી સવારથી જ તંત્ર દ્વારા મેગા ડિમોલિશનની કડક કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. મોટેરામાં આવેલા આસારામ આશ્રમ નજીકની ગામતળ જમીન પર ગેરકાયદેસર દબાણો હટાવવા માટે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ટીમ કાફલા સાથે ત્રાટકી હતી. જોકે, આ કામગીરી શરૂ થતાં જ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારેલા અગ્નિ જેવી સ્થિતિ સર્જાઈ હતી અને સ્થાનિક રહીશો તંત્ર સામે આક્રોશ સાથે વિરોધ પર ઉતરી આવ્યા હતા.

"કોઈ વિકાસ નથી, અમારો વિનાશ છે" – સ્થાનિકોનો આક્રોશ અને વેદના
ડિમોલિશનની કામગીરી દરમિયાન અધિકારીઓ અને સ્થાનિકો વચ્ચે

See more

Recommended Videos

છ મહિનાના માસૂમ બાળકને આ બળબળતા તાપમાં ક્યાં લઈને રખડું? છત છીનવાતા માતાની આક્રંદભરી
02:05
યુસુફ પઠાણ મમતા બેનર્જી માટે બેઠક છોડવા તૈયાર નથી? રાજીનામું આપવાની ના પાડી
00:44
મોટેરા ગામમાં દબાણ હટાવવાની કાર્યવાહી સામે ભારે વિરોધ, લોકો રસ્તાઓ પર ઉતર્યા
09:54
મોરબી-હળવદ હાઈવે પર ગોઝારો અકસ્માત, 5ના દર્દનાક મોત, કારનું પડીકું વળી ગયું
02:07
ધડાધડ ઘટ્યા સોના-ચાંદીના ભાવ, ચાંદી 13000 રૂ. સસ્તી, જાણો સોનું કેટલું સસ્તું થયું
00:51
ભાજપથી છૂટા પડ્યા અન્નામલાઈ, BJPએ રાજીનામું સ્વીકારી લીધુ
00:45
મોહાલીમાં પૂર્વ પ્રેમીએ ઓફિસમાં જ યુવતી પર છરીના ઉપરાછાપરી ઘા ઝીંક્યા, Video
02:43
અંબાલાલ પટેલની વરસાદની લેટેસ્ટ આગાહી, Watch Video
01:00
'બ્લુ મૂન'ના કારણે આગની ઘટનાઓ? જાણો શું કહે છે અંબાલાલ પટેલ
01:23
કોણ જશે રાજ્યસભામાં? જાણો કયા કયા નામો છે ચર્ચામાં
07:18
રસોડામાં કામ કરતો હતો યુવક, અચાનક ધડાકો થયો અને પ્રાણપંખેરું ઉડી ગયું, Video
02:06
વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે રાજ્યમાં 6 દિવસ વરસાદની આગાહી, Watch Video
01:18

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આ કંપનીના IPO પર તૂટી પડ્યા રોકાણકારો! 300 ગણાથી વધારે થયો સબસ્ક્રાઇબ, જાણો
ipo43 min ago
2
RCB1 hr ago
3
Zee Short Film Contest Grand Finale1 hr ago
4
Common Causes Of Fire In The Home2 hrs ago
5
Suryakumar Yadav2 hrs ago