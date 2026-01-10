हिन्दी
અમદાવાદ: PG માટે પરમિશન ન લીધી તો સંચાલકોની ખેર નહીં
Dipti Savant
|
Jan 10, 2026, 12:45 PM IST
ahmedabad new pg rules must follow by pg owners
More Videos
00:28
u
મોરબી: દીવાલમાં બાકોરું પાડી રૂમમાં ઘૂસ્યા, નરાધમોએ 2 અસ્થિર મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યું
03:13
u
PM મોદી આજથી 3 દિવસ ગુજરાતના પ્રવાસે, જાણો વિગતો
05:15
u
વડોદરામાં ભાજપમાં અંદરોઅંદર જ વિવાદ! અધિકારીઓ મુદ્દે રીતસરના ફાંટા પડી ગયા, જાણો શું છે મામલો
05:24
u
ગુજરાતમાં 24 કલાકમાં ભૂકંપના 15 આંચકા, કેમ આટલા બધા આંચકા આવી રહ્યા છે? ખાસ જાણો
01:37
u
સુરત: બુદ્ધિનું દેવાળું ફૂંક્યું, ગટરની ચેમ્બર સાથે પીવાના પાણીની લાઈન નાખી દીધી
02:44
u
જેતપુર પંથકમાં અત્યાર સુધીમાં 12 ભૂકંપના આંચકા, લુણાગરી ગામમાં ભૂકંપનું કેન્દ્ર બિન્દુ
01:37
u
બગદાણા મામલો: બોટાદનો કોળી સમાજ પણ મેદાને, ન્યાય ન મળે તો આંદોલનની ચીમકી આપી
01:52
u
ગુજરાતના ખતરનાક રસ્તાની કહાની, રોજ પાણીમાં ચાલીને મજબૂર બન્યા લોકો
01:01
u
આગામી સમયમાં ખનીજ માટે બે દેશો વચ્ચે યુદ્ધ થઈ શકે- સી આર પાટીલ
08:15
u
વડોદરા: અધિકારીઓ ધારાસભ્યોની વાત નથી સાંભળતા અને સાંસદની સાંભળે છે? ભાજપમાં જ બે ફાંટા પડ્યા
Trending news
baba vanga
2026મા ત્રીજા વિશ્વ યુદ્ધની ભવિષ્યવાણી સાચી પડશે? ટ્રમ્પના નિર્ણયથી હડકંપ!
Recruitment
સ્માર્ટ હાયરિંગ, મોટી અસરઃ ભરતીકર્તા બિઝનેસ માટે આટલા જરૂરી કેમ થઈ રહ્યાં છે
ragi roti
ઘઉંના લોટની રોટલી જેવી જ પાતળી અને સોફ્ટ બનશે રાગીની રોટલી, બસ આ રીતે બાંધજો લોટ
BCCI
'અમે એક્ટિંગ કરી રહ્યા છીએ...'વર્લ્ડ કપ વિવાદ વચ્ચે બાંગ્લાદેશના કેપ્ટને તોડ્યું મૌન
Bhabiji Ghar Par Hain
ખિચડી પછી વધુ એક કોમેડી ટીવી શો ની બની ફિલ્મ, આ તારીખે રિલીઝ થશે ભાભી જી ઘર પર હૈ
cheap home loan tips
સસ્તી Home Loan નો પાક્કો જુગાડ મળી ગયો, આ 7 ટિપ્સ બચાવશે તમારા લાખો રૂપિયા
Gujarat politics
ડાયરા કિંગ માયાભાઈ હાસ્ય કલાકાર મટીને વિવાદના કલાકાર કેમ બન્યા?
Yuzvendra Chahal
નવા વર્ષે નવી શરૂઆત... ડિવોર્સ બાદ સાથે જોવા મળશે ચહલ અને ધનશ્રી ?
how to become rich in 2026
ધનવાન બનાવનાર પાંચ આદતો, તેને અપનાવી તમે પણ બની શકો છો કરોડપતિ
Visa fraud
વિદેશ જવાની ઘેલછામાં મ્યાનમારમાં ફસાયેલા વડોદરાના યુવકનો છુટકારો, આપવીતી સાંભળી હવે