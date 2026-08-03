/અમદાવાદમાં કોંગ્રેસનું વિરોધ પ્રદર્શન: ગૃહમંત્રી અમિત શાહના રાજીનામાની માગણી

દિલ્હીમાં જંતર-મંતર ખાતે વિદ્યાર્થીઓના લાઠીચાર્જ અને નીટ પેપર લીક મુદ્દે કોંગ્રેસે અમદાવાદમાં વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે. કોંગ્રેસ દ્વારા 'છાત્રો કી ગુંજ' રેલી અને ધરણા પ્રદર્શનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નીટ પેપર વિવાદને લઈને કોંગ્રેસ રસ્તા પર ઉતરી છે. અમદાવાદના નેહરૂબ્રિજથી આ રેલીની શરૂઆત થઈ છે. રેલીમાં ભાજપ હાય હાયના નારા પણ લગાવવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાત કોંગ્રેસ દ્વારા છાત્રો કી ગુંજ રેલીમાં અમિત ચાવડા, ભરતસિંહ સોલંકી સહિત મોટી સંખ્યામાં નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓ જોડાયા હતા. નીટ પેપર લીક અને શિક્ષણમાં વ્યાપારીકરણના આરોપ