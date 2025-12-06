અમદાવાદ: ડેમેજ સુભાષ બ્રિજના કેટલાક ચોંકાવનારા ફોટા સામે આવ્યા, જુઓ Video
અમદાવાદ: સુભાષ બ્રિજ પર તિરાડ પડવાનો મામલો. બ્રિજમાં પડેલી તિરાડના વધુ કેટલાક ચોંકાવનારા ફોટો સામે આવ્યા. બ્રિજ પરની તિરાડ નીચેના ભાગ સુધી પહોંચી. ઉપરથી નાની જોવાતી તિરાડ બ્રિજની વચ્ચે મોટા સ્વરૂપમાં જોવા મળી. બ્રિજના ત્રીજા નંબરના સ્પાન પર થઇ છે અસર. એક્સપર્ટ દ્વારા બ્રિજની કરાઇ રહી છે તપાસ. પ્રાથમિક તપાસમાં બ્રિજના એક જ સ્પાનમાં નુકશાન. બ્રિજના અન્ય સ્પાનની પણ તપાસ થશે. અલગ અલગ એક્સપર્ટ કમિટી આપશે રિપોર્ટ. તિરાડ પડેલા સ્પાનને બદલવાની અપાશે ભલામણ. બ્રિજના અન્ય સ્પાનમાં તપાસ બાદ નિર્ણય લેવાશે.