અમદાવાદના ઓઢવમાં જાણીતા બિલ્ડર અને પાટીદાર અગ્રણીની હત્યાનો મામલો, આરોપીઓ ઝડપાયા Video
અમદાવાદ : ઓઢવમાં બિલ્ડરની હત્યાનો મામલો. ઓઢવ પોલીસ સહિત ની પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં હત્યાના ગુનાનો ભેદ ઉકેલ્યો. ઓઢવ પોલીસે ત્રણ આરોપીઓની રાજસ્થાન સિરોહીમાંથી ધરપકડ કરાઈ. પૈસાની લેતીદેતીમાં હત્યા થઈ હોવાની શક્યતા. અન્ય બિલ્ડર દ્વારા હત્યાની સોપારી આપ્યાની આશંકા. હિંમાશું ઉર્ફે રાહુલ હરીશભાઇ રાઠોડ રહે. હિરાવાડી, ચાર રસ્તા અમદાવાદ શહેર. પપ્પુ હિરાજી મેઘવાલ રહે.જાવલ શીરોહી, એક કાયદાના સંધર્ષમાં આવેલ બાળકની અટકાયત. ઉપરોકત ત્રણેય આરોપીઓને રાજ્સ્થાન શીરોહી પાસેથી હસ્તગત કર્યા. ઝોન 5 ના રામોલ પીઆઈ, ઓઢવ પીઆઈ, નિકોલ પીઆઈ, ઝોન 5 એલસીબી સ્કોડ ના કુલ 50 પોલીસ કર્મી અને અધિકારી એ આખી રાત ઓપરેશન પાર પાડ્યું. બનાસકાંઠા એલસીબી અને અમીરગઢ પોલીસે પણ આરોપી ઝડપવામાં મદદ કરી. શહેરમાં લાગેલા સીસી ટીવી કેમેરા થી સમગ્ર ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો.