Ahmedabad : 8મા પગાર પંચના નવા નિયમો સામે ઉગ્ર વિરોધ, જૂની પેન્શન યોજના બચાવવા પેન્શનરો રસ્તા પર
જૂની અને નવી પેન્શન યોજનાને લઈને કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો વચ્ચે વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. તેવામાં કેન્દ્રીય બજેટમાં સરકારે 8મા પગાર પાંચ અંગેના કેટલાક નિયમો જાહેર કરતા તેનો પેન્શનરો દ્વારા વિરોધ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે અમદાવાદના સરદાર બાગ ખાતે ફોરમ ઓફ સિવિલિયન પેન્શનર્સ એસોસિએશનના બેનર હેઠળ વિરોધ પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું. જેમાં કેન્દ્રીય સરકારી પેન્શનર એસોસિએશન, રાજ્યના અન્ય પેશનર એસોસિએશન અને ડીઓટી પેન્શનર એસોસિએશનના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ તમામની માંગણી છે કે જૂના પેન્શનરો માટે કેન્દ્ર સરકારે આઠમા પગાર પંચમા દાખલ કરેલા રિવિઝનના નિયમો હટાવવામાં આવે.