'મારે પૈસા નથી, ન્યાય જોઈએ છે...' એર ઈન્ડિયા સામે ભોગ બનનારના ગંભીર આક્ષેપો
Ahmedabad Plane Crash: અમદાવાદમાં થયેલી પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટનામાં ભોગ બનનાર અજય પરમારે એર ઈન્ડિયા સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે. અજયના જણાવ્યા અનુસાર, દુર્ઘટના સમયે તે પોતાની માતા સાથે અતુલ્યમ હોટલમાં જમવા જઈ રહ્યો હતો ત્યારે આ દુર્ઘટના બની હતી, જેમાં તે ગંભીર રીતે દાઝી ગયો હતો. અજયનો આરોપ છે કે, એર ઈન્ડિયાના અધિકારીઓએ શરૂઆતમાં લીલાવતી હોસ્પિટલમાં સારવાર અને 25 લાખ રૂપિયા વળતર આપવાનું આશ્વાસન આપ્યું હતું. જો કે, હકીકતમાં માત્ર 25 હજાર આપીને પતરાવવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. બાદમાં કોઈ અજાણ્યા કાગળ પર સહી કરાવી તેના ખાતામાં 5 લાખ રૂપિયા જમા કરી દેવાયા હતા. અજય કહે છે કે, "મને ખબર નહોતી કે સહી શેના માટે લીધી છે. મને યોગ્ય સારવાર પણ મળી નથી. મારે વળતરના પાંચ લાખ નથી જોઈતા, પણ ન્યાય જોઈએ છે."