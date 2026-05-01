લારી નહીં છોડો, તો દારૂનો ધંધો કરીશ...! અમદાવાદમાં ગરીબ મહિલાની વેદનાનો વીડિયો વાયરલ

Dipti Savant| May 01, 2026, 04:06 PM IST

અમદાવાદમાં છૂટક વસ્તુઓનું વેચાણ કરી ગુજરાન ચલાવતી ગરીબ મહિલાનો વીડિયો હાલ સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા જગાવી રહ્યો છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના દબાણ ખાતાએ રાયપુર વિસ્તારમાંથી મહિલાની લારી જપ્ત કરી હતી. ત્યારે શ્રમજીવી મહિલા રજૂઆત માટે દાણાપીઠ ખાતે પહોંચી હતી. આ મહિલાએ તંત્રને ચીમકી આપી હતી કે, લારી નહીં છોડો તો દારૂનો ધંધો કરીશ. દારૂ વેચો તો સરકાર કઈ નહીં કરે પણ મજૂરી કરશો તો દંડ કરશે... તેવી લાગણી મજબૂર મહિલાએ વ્યક્ત કરી હતી. પોલીસે મહિલાની amc પ્રાંગણમાંથી અટકાયત કરી હતી. પરંતું ગરીબ મહિલાના શબ્દો લોકોમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે. 

