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ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા, ઘરે બેઠા કરો દર્શન
ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા, ઘરે બેઠા કરો દર્શન
Written By
Viral Raval
Published: Jul 16, 2026, 01:35 PM
|
Updated: Jul 16, 2026, 02:25 PM
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ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા આજે અમદાવાદના જમાલપુર ખાતેના મંદિરથી સવારે નીકળી છે. જુઓ વીડિયો.
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