Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /વીડિયો
  • /ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા, ઘરે બેઠા કરો દર્શન

ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા, ઘરે બેઠા કરો દર્શન

Written ByViral Raval
Published: Jul 16, 2026, 01:35 PM|Updated: Jul 16, 2026, 02:25 PM

ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા આજે અમદાવાદના જમાલપુર ખાતેના મંદિરથી સવારે નીકળી છે. જુઓ વીડિયો. 

Recommended Videos

rath yatra bhagvan rath reaches to dhal ni pole watch video
07:44
Ahmedabad rath yatra 2026 watch excusive video
04:34
પીએમ મોદીએ રથયાત્રાના પાવન પર્વ પર શુભેચ્છાઓ પાઠવી
00:45
સિંહનો કોળિયો બનેલા બાળક મયુરસિંહના પિતાને વન વિભાગે કરી 10 લાખની સહાય
00:51
ફરી બેઠું થશે સુરત, સરકારે ખોલ્યો રાહતનો પટારો
04:43
અગ્રોહામાં ₹100 કરોડના ખર્ચે સ્થપાશે 'શ્રી નંદ કિશોર ગોયેન્કા યુનિવર્સિટી'
05:51
પંચતત્વમાં વિલિન થયા શ્રી નંદકિશોર ગોયનકાજી
03:54
સુરત: નાસિરનગરના 'ભૂતિયા' ડિમોલિશન મામલે વોટ્સએપ ચેટથી મોટો ખુલાસો, જુઓ Video
02:50
અમેરિકાનો ઈરાન પર ભીષણ હુમલો, ઈરાને પણ કર્યો વળતો પ્રહાર
01:14
પાટણમાં વ્યાજખોરોનો આતંક, માત્ર 5000 રૂપિયાની ઉઘરાણીમાં મહિલાને જીવતી સળગાવી
02:21
અંબાલાલના સમર્થનમાં આવ્યા ખેડૂતો, ઘરે પહોંચી આગાહી ચાલુ રાખવાની માંગણી કરી
00:25
કેટલાક લોકો અંબાલાલકાકાને ખોટી રીતે હેરાન કરી રહ્યા છે: નીતિન પટેલ
00:28

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ICCનો માસ્ટરસ્ટ્રોક, વર્લ્ડ કપમાં ભારત-પાકિસ્તાનની 3 વખત ટક્કર પાક્કી!જાણો કેવી રીતે
India vs Pakistan27 min ago
2
 PM Modi32 min ago
3
relationship46 min ago
4
fifa world cup 202659 min ago
5
gold1 hr ago