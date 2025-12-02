ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

સુરત બાદ અમદાવાદનો કરુણ કિસ્સો, પુરઝડપે જતો BMW બાઈકનો ચાલક નીચે પટકાતા મોત

Viral Raval | Dec 02, 2025, 10:42 AM IST

અમદાવાદના GMDC મેદાન નજીક ગઈકાલે રાત્રે આ ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. મૃતક યુવાનની ઓળખ 25 વર્ષીય પાર્થ કલાલ તરીકે થઈ છે, જે GJ 01 VY 8888 નંબરનું BMW બાઇક ચલાવી રહ્યો હતો. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, પાર્થ પૂરપાટ ઝડપે અને બેફામ રીતે બાઇક ચલાવી રહ્યો હતો, જે 'આત્મઘાતી રફ્તાર' સમાન હતી. અતિશય ઝડપના કારણે બાઇક પરનો કાબૂ ગુમાવતા તે જોરદાર રીતે નીચે પટકાયો હતો, જેના કારણે તેને માથામાં ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી અને તેનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મૃત્યુ થયું હતું. અકસ્માતની જાણ થતાં જ એ ડિવિઝન ટ્રાફિક પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે મૃતક યુવકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડ્યો હતો અને આ બનાવ અંગે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ટ્રાફિક પોલીસ હવે આ ઘટનાના CCTV ફૂટેજ અને અન્ય પુરાવાઓ એકઠા કરીને અકસ્માતનું ચોક્કસ કારણ જાણવાના પ્રયાસ કરી રહી છે.

Trending news