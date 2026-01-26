સુભાષ બ્રિજ નીચે રિવરફ્રન્ટનો રસ્તો ફરી શરૂ થયો, વાહન ચાલકોને આંશિક રાહત
અમદાવાદમાં ટ્રાફિક સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને સુભાષ બ્રિજ નીચેનો રિવરફ્રન્ટ માર્ગ ફરી એકવાર વાહન વ્યવહાર માટે શરૂ કરવામાં આવ્યો છે. સુભાષ બ્રિજ પર તિરાડો પડતા બ્રિજ બંધ કરાતા તેની સાથે પૂર્વ તરફ નારાયણ ઘાટથી દુધેશ્વર તરફ જતો કટ પણ સેફટીના કારણોસર બેરિકેટિંગ કરીને બંધ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ શાહીબાગ અંડરપાસ બુલેટ ટ્રેનની કામગીરીને કારણે બંધ રહેતા અને સુભાષ બ્રિજ પણ બંધ હોવાને કારણે શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યા ગંભીર બની હતી. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા સુભાષ બ્રિજ નીચેનો નારાયણ ઘાટ પાસેનો કટ ફરી શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.