વીડિયો
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાંચને મળી મોટી સફળતા, બોમ્બની ધમકીના મેઈલ કરનાર આખરે ઝડપાયો
અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાંચને મળી મોટી સફળતા, બોમ્બની ધમકીના મેઈલ કરનાર આખરે ઝડપાયો
Dilip Chaudhary
Mar 03, 2026, 07:12 PM IST
Ahmedabad Threatening Email Case Accused Nabbed from West Bengal
05:01
કોંગ્રેસને દગો આપ્યા બાદ નિલેશ કુંભાણીનો મોટો ધડાકો : મેં તો બદલો લીધો!
00:34
આજે ભારતમાં ખગ્રાસ ચંદ્રગ્રહણ, જ્યારે ગુજરાતમાં જોવા મળશે 'છાયા ગ્રહણ'
01:45
કીર્તિ પટેલ અને ઈન્દ્રભારતી બાપુ વચ્ચે સમાધાન, આખરે વિવાદનો સુખદ અંત, જુઓ Video
01:57
યુદ્ધ વચ્ચે શેરબજારમાં ભૂકંપ : સેન્સેક્સમાં 1500 પોઈન્ટનો કડાકો, નિફ્ટી 450 પોઈન્ટ ગગડ્યું
01:32
રાદડિયા અને ઈટાલિયા એક સાથે એક મંચ પર મિત્રોની જેમ મળ્યા, જુઓ Video
00:29
ઈરાન-ઈઝરાયેલ યુદ્ધને પગલે આજે સોના-ચાંદીમાં ભડકા, કિંમતોમાં જોરદાર ઉછાળો
00:43
અફઘાનિસ્તાનનો મોટો દાવો, પાકિસ્તાનના નૂરખાન એરબેઝ પર મચાવી તબાહી
00:56
મહાવિનાશની શરૂઆત! ઈરાન પર એક સાથે 11 દેશો ભેગા થઈને કરશે હુમલો
01:18
સુરતના હિન્દુ-મુસ્લિમ લગ્નમાં મોટો ટ્વિસ્ટ આવ્યો, હિન્દુ વિધિથી નહિ થાય લગ્ન
00:56
ચંદ્રગ્રહણને કારણે અંબાજી મંદિરની હોળી પ્રગટાવવામાં મોટો ફેરફાર, જાણો ક્યારે ઉજવાશે હોળી
News About Petrol
ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે ભારતનો તેલનો ભંડાર કેટલા દિવસ ચાલશે? જો યુદ્ધ ન અટક્યું તો શું ?
home
અમદાવાદમાં ઘરનું ઘર લેવું છે ? સરકારી કર્મચારીઓ માટે અહીં મળે છે બેંક કરતા સસ્તી લોન
india
ફ્રાંસથી જેટ, ઈઝરાયેલથી ડ્રોન અને રશિયાથી મિસાઈલો ખરીદશે, પાકને લાગ્યો યુદ્ધનો ડર
Srilanka Cricketer
T20 વર્લ્ડ કપ વચ્ચે દુ:ખદ સમાચાર, વધુ એક ખેલાડીના પિતાનું નિધન
Virat Kohli
ઈરાન-ઈઝરાયલ યુદ્ધને કારણે IPLમાં નહીં રમી શકે કોહલી ? વાયરલ ફોટોએ વધાર્યું ટેન્શન !
Anu Arya Marriage
Tumm Se Tumm Tak News: પુષ્પાની સામે આવશે આર્યનું સત્ય, પોતે જ તોડી નાખશે અનુનું ઘર
Jamnagar
દિલ ચીરી દે તેવી ઘટના! વૃદ્ધ દંપતીનો સજોડે આપઘાત, મૂકબધિર પુત્ર-પુત્રવધૂ પર આભ તૂટ્ય
Iran Israel War
ઈરાનમાં એક સાથે 165 બાળકીઓના નીકળ્યા જનાજા, Video જોઈ કાળજું ચીરાઈ જશે
t20 world cup 2026
IND vs ENG મેચમાં મહારાષ્ટ્રના ક્રિકેટરની અચાનક એન્ટ્રી, ICCએ કરી મોટી જાહેરાત
t20 world cup 2026
IND vs ENG Match: ઇંગ્લેન્ડના આ ખેલાડીથી ભારતને રહેવું પડશે સાવધાન, પલટી શકે છે મેચ