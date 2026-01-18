અમદાવાદમાં ભયાનક ત્રિપલ અકસ્માતના CCTV : ફોર્ચ્યુનર ડિવાઇડર કૂદી STમાં અથડાઈ
અમદાવાદના વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસે રવિવારની સવારે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. એસ.ટી બસ અને બે કાર વચ્ચે ત્રિપલ અકસ્માતમાં ફોર્ચ્યુનરે કાબૂ ગુમાવતા બસ સાથે ટકરાઈ હતી. ડિવાઈડર કૂદીને બસ સાથે ફોર્ચ્યુનર કાર અથડાઈ હતી. તો આ કારણે બસની બાજુમાં જતી બ્રેઝા કારને ટક્કર વાગી હતી. જેને કારણે કારમાં સવાર યુવકનું મોત નિપજ્યું છે. વૈષ્ણોદેવી નજીક ત્રિપલ અકસ્માતની ઘટના બની, તેાં ગાંધીનગર જિલ્લા ભાજપના પૂર્વ મહામંત્રી ઈશ્વરસિંહ વાઘેલાના 21 વર્ષીય પુત્ર ધવલનું અકસ્માતમાં મોત નિપજ્યું છે.
વૈષ્ણોદેવી પાસે ફોરચુનર કારમાં સવાર ભાજપના ઈશ્વરસિંહ વાઘેલાનો પુત્ર ધવલ વાઘેલાએ ઓવરટેક કરવા જતા સામે આવતી ST બસ અને તેની પાછળ આવતી બ્રેઝા કારચાલક વચ્ચે ત્રિપલ અકસ્માતની ઘટના બની. જેમાં ઓવરટેક કરવા ગયેલા ધવલ વાઘેલાનું મોત નિપજ્યું છે. જયારે તેની સાથે કારમાં સવાર અન્ય યુવતીની હાલત ગંભીર થતા ICU માં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી છે. ઘટનાના CCTV સામે આવતા અકસ્માતની સ્પષ્ટ તસવીરો સામે આવી છે.