ઉદગમ સ્કૂલની વધુ એક મનમાની, FRCના નિયમોમાં ગોલમાલ બદલ ફટકારાઈ કારણદર્શક નોટિસ; જુઓ Video
Udgam School: અમદાવાદની ઉદગમ સ્કૂલ ફરી એકવાર વિવાદોના ઘેરામાં આવી છે. સતત મનમાની માટે જાણીતી આ શાળા પર હવે ફી રેગ્યુલેટરી કમિટી (FRC)ના નિયમોમાં ગોલમાલ કરવાનો ગંભીર આરોપ લાગ્યો છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, એક જ ટ્રસ્ટ હેઠળ ચાલતી હોવા છતાં, પ્રી-સ્કૂલને અલગ ટ્રસ્ટ હેઠળ બતાવીને FRCની મંજૂરી વગર જ ગતિવિધિઓ ચલાવવામાં આવી રહી હતી. આ મામલે ગંભીરતા દાખવતા ફી રેગ્યુલેટરી કમિટીએ ઉદગમ સ્કૂલને કારણદર્શક નોટિસ ફટકારી છે. FRCએ શાળા પાસે આ બાબતે સ્પષ્ટ ખુલાસો માંગ્યો છે કે શા માટે પ્રી-સ્કૂલની નોંધણી અલગ ટ્રસ્ટ હેઠળ કરવામાં આવી?