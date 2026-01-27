ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

દહેગામ હાઈવે પર નર્મદા કેનાલમાં નરોડાના યુવકનો આપઘાત, અંતિમ પગલું ભરતા પહેલા બનાવ્યો વીડિયો

DIPAK CHAVDA| Jan 27, 2026, 10:49 PM IST

Gandhinagar News: ગાંધીનગરના દહેગામ-અમદાવાદ હાઈવે પર આવેલી રાયપુર નર્મદા કેનાલમાં એક યુવકે ઝંપલાવીને આપઘાત કર્યો હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. મૃતક યુવક અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારનો રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ યુવકે ઝાક-જલુન્દ્રા બ્રિજ પાસેથી કેનાલમાં પડતું મૂક્યું હતું. આ અંતિમ પગલું ભરતા પહેલા યુવકે પોતાનો એક વીડિયો પણ બનાવ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતા જ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને શોધખોળ શરૂ કરી હતી. હાલમાં ફાયર વિભાગની સાથે બહિયલ ગામના સ્થાનિક તરવૈયાઓ પણ યુવકની શોધખોળમાં જોડાયા છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, યુવકનો મૃતદેહ મળ્યા બાદ આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી અને ફરિયાદ નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવશે.

