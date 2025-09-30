ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

VIDEO: અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલ અંગે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર, 40 દિવસ બાદ ફરી પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ થશે શરુ

Sep 30, 2025, 08:19 PM IST

અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલ બાબતે અગત્યના સમાચાર સામે આવ્યા છે. શાળામાં વિદ્યાર્થીની હત્યા બાદ શાળાના વાલીઓ દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ દર્શાવવામાં આવ્યો હતો, લોકો દ્વારા તોડફોડ કરવામાં આવી હતી. સ્કૂલને તાત્કાલિક બંધ કરવામાં આવી હતી ત્યારે હવે 40 દિવસ બાદ ઓનલાઈન શિક્ષણ બંધ કરી ફરી પ્રયત્ક્ષ શિક્ષણ શરુ થશે. હાલ ધોરણ 10-12ના વિદ્યાર્થીઓ માટે જ ઓફલાઈન શિક્ષણ ચાલુ કરવામાં આવશે. જુઓ ક્યારથી વિદ્યાર્થીઓ પાછા શાળાએ આવશે.

