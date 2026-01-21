AI અને કૌશલ્ય-આધારિત ભરતી: રોજગારીની બદલાતી દુનિયા
અમારી વિશેષ શ્રેણી, 'Beyond AI, CVs & JDs with @LinkedIn' માં, અમે વિશ્લેષણ કરી રહ્યા છીએ કે કેવી રીતે ભરતીની પ્રક્રિયા હવે માત્ર 'પદ' (Titles) અને 'અનુભવ' (Experience) થી આગળ વધીને કૌશલ્ય (Skills), શીખવાની ચપળતા (Learning Agility) અને બિઝનેસ ઈમ્પેક્ટ પર કેન્દ્રિત થઈ રહી છે. આ ઉત્ક્રાંતિ રિક્રૂટર્સ અને પ્રોફેશનલ્સના કામ કરવાની પદ્ધતિમાં કેવા મોટા ફેરફારો લાવી રહી છે તે જાણવું અનિવાર્ય છે.
એપિસોડ 2 માં જુઓ: @Gitanjli સાથે જોડાઈ રહ્યા છે: રૂચિ આનંદ (@Ruchee Anand): APAC VP, ટેલેન્ટ એન્ડ લર્નિંગ સોલ્યુશન્સ, LinkedIn અને સંજીવ જૈન (@Sanjeev Jain): ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર, @Wipro તેઓ ચર્ચા કરશે કે કેવી રીતે 'LinkedIn Hiring Assistant' જેવા AI-સંચાલિત સાધનો કૌશલ્ય-આધારિત ભરતીને સક્ષમ બનાવી રહ્યા છે, રિક્રૂટર્સની કાર્યક્ષમતા વધારી રહ્યા છે અને સંસ્થાઓને મોટા પાયે પ્રતિભાઓની યોગ્ય પસંદગી કરવામાં મદદ કરી રહ્યા છે.