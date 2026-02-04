AI અનુભવનું સ્થાન લેવા માટે નથી, તે પ્રસ્તુતતાને ફરીથી વ્યાખ્યાયિત કરવા માટે છે
'Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn' ના અંતિમ એપિસોડમાં, વ્યવસાયિકો કેવી રીતે AI-સંચાલિત કાર્યજગતમાં પોતાની પ્રસ્તુતતાને જાળવી શકે છે તેના વિશે અમે ચર્ચા કરીએ છીએ. નવા કૌશલ્યો શીખવાથી લઈને જૂની આદતો છોડવા સુધી, અને પ્રમાણિક પ્રોફાઇલ બનાવવાથી લઈને હેતુપૂર્ણ જોડાણ (Connecting with purpose) કેળવવા સુધી - આ સંવાદ સમજાવે છે કે કેવી રીતે તમામ પેઢીના પ્રોફેશનલ્સ AI યુગમાં પોતાની કારકિર્દીનો વિકાસ કરી શકે છે.
સ્કિલ્સ, માનસિકતા અને નેતૃત્વ પર વ્યવહારુ આંતરદૃષ્ટિ મેળવવા માટે, ઝી મીડિયાના ગીતાંજલિ સાથે લિંક્ડઈન ઈન્ડિયાના APAC VP (ટેલેન્ટ એન્ડ લર્નિંગ સોલ્યુશન્સ) રુચિ આનંદ અને વિપ્રોના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર સંજીવ જૈનની આ ખાસ ચર્ચામાં જોડાઓ.