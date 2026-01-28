PM મોદીએ CM ફડણવીસ સાથે ફોન પર કરી વાત, સમગ્ર દુર્ઘટના અંગે મેળવી માહિતી
મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં એક દુ:ખદ વિમાન દુર્ઘટનામાં મહારાષ્ટ્રના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને NCP નેતા અજિત પવારનું નિધન થયું છે. અકસ્માત બાદ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસને ફોન કરીને પરિસ્થિતિની જાણકારી મેળવી છે. અકસ્માતના સમાચાર મળતાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મહારાષ્ટ્રના CM સાથે ફોન પર વાત કરી અને સમગ્ર ઘટના વિશે પૂછપરછ કરી. મહારાષ્ટ્ર સરકારે જણાવ્યું કે PM મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ બંનેએ CMનો સંપર્ક કર્યો અને શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. વડાપ્રધાન મોદીએ અજીત પવારના નિધન પર ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી છે.