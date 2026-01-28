અજિત પવારનું વિમાન કેવી રીતે ક્રેશ થયું? ગ્રાફિક્સની મદદથી સમજો, જુઓ Video
મહારાષ્ટ્રના મુંબઈથી બારામતી જતું એક ચાર્ટર્ડ વિમાન અચાનક લેન્ડિંગ સમયે દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું અને આ વિમાનમાં જે પાંચ લોકો સવાર હતા તેમાં ડેપ્યુટી સીએમ અજિત પવાર પણ સામેલ હતા. વિમાનમાં સવાર તમામ 5 લોકોના મોત થઈ ગયા. ટેક્નિકલ ખામી સર્જાઈ હતી જેની પાઈલોટને જાણ થઈ હતી. એટીસી પાસે લેન્ડિંગ માટે મંજૂરી માંગી હતી. લેન્ડિંગ માટે પ્રયત્નો થયા હતા પરંતુ ખાનગી વિમાન લેન્ડિંગ સમયે ક્રેશ થઈ ગયું. આખરે આ વિમાન કેવી રીતે થયું ક્રેશ તે ગ્રાફીક્સ દ્વારા સમજો. જુઓ વીડિયો.