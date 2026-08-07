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ઉત્તર ગુજરાતમાં ઉકળતો ચરું : ૨૦ દિવસના આક્રોશ વચ્ચે અજમલ ચૌધરી હુમલા કેસમાં મોટું ઓપરેશન, જાણો શું છે આ મામલો

Written ByKaran Rajput
Published: Aug 07, 2026, 03:10 PM|Updated: Aug 07, 2026, 03:13 PM

અજમલ ચૌધરીને ઢોર માર મારવાના પ્રકરણમાં છેલ્લા ૨૦ દિવસથી ઉત્તર ગુજરાતમાં ઉકળતો ચરુ જોવા મળી રહ્યો છે. ગઈકાલે રાધનપુર ખાતે વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીએ ગાંધીનગરની રેલીમાં ન જોડાવા અને સોશિયલ મીડિયાના ભ્રામક પ્રચારથી દૂર રહેવા અપીલ કરી હતી. જોકે, ધાનેરા આંજણા કોલેજ ખાતે યોજાયેલી ચિંતન બેઠકમાં અર્બુદા સેના અને ચોધરી સમાજના આગેવાનોએ ગાંધીનગર રેલીનું આહ્વાન યથાવત રાખ્યું છે, ત્યારે જ પોલીસે મહંત બલદેવનાથની અટકાયત કરી કેસમાં નવો વળાંક આપ્યો છે. ડીસા ડીવાયએસપી સી.જે. સોલંકીના જણાવ્યા અનુસાર, ફરિયાદીની રજૂઆત અને તપાસના

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