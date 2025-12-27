ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

પ્રેમ લગ્નથી વિવાદ, અલ્પેશ કથીરિયાએ કહ્યું- પાટીદાર દીકરીએ પિતાની સ્વતંત્રતાનો ગેરલાભ ઉઠાવ્યો

Viral Raval | Dec 27, 2025, 11:21 AM IST

આરતી સાંગાણીની પોસ્ટ પર અલ્પેશ કથીરિયાની પ્રતિક્રિયા. કહ્યું કે પાટીદાર દીકરીએ પિતાની સ્વતંત્રતાનો ગેરલાભ ઉઠાવ્યો. દીકરીએ માતા પિતા પાસે આવીને વાત કરવી જોઈએ. દીકરીને લઈ પિતા 10 દિવસથી ચિંતામાં છે. પાટીદાર દીકરીનો નિર્ણય આઘાતજનક છે. અત્રે જણાવવાનું કે  આરતી સાંગાણીએ વીડિયો શેર કરીને સમાજના આગેવાનોને સવાલ કર્યા હતા. કહ્યું કે પ્રેમ લગ્ન કરવો કોઈ ગુનો છે? બેટી બચાવો, બેટી પઢાવોની વાત ક્યાં ગઈ. તારી દીકરીને જીવનસાથી પસંદ કરવાનો હક નથી. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો. 

