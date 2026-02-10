ગુજરાતી ન્યૂઝવીડિયો

અંબાજીમાં ખળભળાટ! કૌભાંડી આરોપી બેફામ, અંબાજી મંદિરના વહીવટદાર પર જીવલેણ હુમલો

DIPAK CHAVDA| Feb 10, 2026, 11:17 PM IST

Ambaji News: અંબાજી જેવા આસ્થાના ધામમાં કાયદો-વ્યવસ્થાને ખુલ્લો પડકાર કરતી એક ઘટનાથી હાહાકાર મચ્યો છે. નાણાંકિય ઉચાપત અને કરોડોના કૌભાંડના આરોપી પૂર્વ પ્રિન્સિપાલ દ્વારા ઉચ્ચ અધિકારી પર જીવલેણ હુમલાનો ચોંકાવનારો મામલો સામે આવ્યો છે. અધિક કલેક્ટરની ઓફિસમાં ઘૂસીને આરોપીએ અધિક કલેક્ટર પર જીવલેણ હુમલો કર્યો. આરોપી મોદનાથ મિશ્રા પર અંબાજી માતાજી દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના કરોડો રૂપિયાની ગેરરીતિના આરોપો લાગ્યા છે. ટ્રસ્ટ સંચાલિત કોલેજના પૂર્વ પ્રિન્સિપાલ રહેલા મિશ્રાને, આ કૌભાંડો કારણે જ બરતરફ કરાયા છે અને હાલ તેની સામે કોર્ટ અને ACBમાં કેસ ચાલી રહ્યા છે. હવે એક ગંભીર ઘટનાએ સૌને હચમચાવી દીધા છે. આ જ કૌભાંડી આરોપીએ અંબાજી મંદિરના વહીવટદાર અને અધિક કલેક્ટર પર હુમલો કર્યો. આરોપી મિશ્રા અંબાજી મંદિર ટ્રસ્ટના વહીવટદાર તથા અધિક કલેક્ટર કૌશિક મોદીની ઓફિસમાં પહોંચ્યો અને કહ્યું કે, મારા કેસમાં વધારે રસ કેમ લો છો? અને ત્યારબાદ જીવલેણ હુમલો કર્યો.

Trending news