ચંદ્રગ્રહણને કારણે અંબાજી મંદિરની હોળી પ્રગટાવવામાં મોટો ફેરફાર, જાણો ક્યારે ઉજવાશે હોળી
Holika Dahan At Ambaji Temple : 3 માર્ચે ભારતમાં ચંદ્રગ્રહણનો અદભૂત નજારો દેખાશે. ગુજરાતમાં જોવા મળશે 'છાયા ગ્રહણ'. ત્યારે હોળીના દિવસે વર્ષનું પહેલું ચંદ્રગ્રહણ થવા જઈ રહ્યું છે. ચંદ્રગ્રહણ સાંજે 6 વાગ્યે અને 46 મિનિટે પૂર્ણ થશે. ચંદ્રગ્રહણની અવધિ 30 મિનિટની રહેશે.
- ચંદ્રગ્રહણ સાંજના 6 વાગ્યે અને 16 મિનિટે થશે શરૂ
- ચંદ્રગ્રહણ સાંજે 6 વાગ્યે અને 46 મિનિટે થશે પૂર્ણ
- ચંદ્રગ્રહણની અવધિ 30 મિનિટની રહેશે
- ચંદ્રગ્રહણના દિવસે સવારે 9 વાગીને 39 મિનિટે સૂતકકાળ થશે શરૂ
- ચંદ્રગ્રહણની શરૂઆત બપોરે 3.20 વાગ્યે થશે
- ભારતમાં સાંજે વાગ્યે દેખાશે
અંબાજી મંદિર બંધ રહેશે, હોળી એક દિવસ પહેલા પ્રગટાવાશે
મહત્વનું છે કે, અંબાજી ખાતે હોળી દિવસે ચંદ્ર ગ્રહણ હોવાથી હોળી એક દિવસ પહેલા પ્રગટાવવામાં આવશે અને ચંદ્રગ્રહણને લઇ અંબાજી મંદિર પણ બંધ રહેશે. અંબાજી ખાતે હોળી દિવસે ચંદ્ર ગ્રહણ હોવાથી હોળી એક દિવસ પહેલા પ્રગટાવવામાં આવશે અને ચંદ્રગ્રહણને લઇ અંબાજી મંદિર પણ બંધ રહેશે.