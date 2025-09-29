અંબાલાલની મોટી આગાહી, જાણો ગુજરાતમાંથી ક્યારે વરસાદની વિદાય થશે, Video
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી. આજે સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી. ભારે પવન સાથે વરસાદ આવવાની આગાહી. જૂનાગઢ અમરેલી પોરબંદર અને દ્વારકાના ભાગોમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી. જામનગર, ખંભાળિયા, જોડીયા વરસાદની શક્યતા. પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો માં ભારે થી અતિભારે વરસાદની આગાહી. કચ્છના ભાગો માં ભારે વરસાદ આવી શકે. અમદાવાદ ગાંધીનગરમાં બપોર બાદ વરસાદી ઝાપટા પડી શકે. રાત્રે કોઈ કોઈ ભાગમાં ગરબા થઈ પણ શકે. દક્ષીણ ગુજરાત માં ગાજવીજ સાથે હળવા થી ભારે વરસાદની શક્યતા. મધ્ય ગુજરાત ના ભાગો માં હળવા થી ભારે વરસાદની શક્યતા. ઉત્તર ગુજરાત અને પંચમહાલ માં વરસાદી ઝાપટા ની શક્યતા. બંગાળના ઉપસાગરમાં વધુ એક સિસ્ટમ ૪ થી ૬ ઓક્ટોબર દરમિયાન બનશે. ઉત્તર પૂર્વિય ભાગો તરફ તેની અસર થશે. ગુજરાત ના ભાગો માં હળવો વરસાદ થઈ શકે. ૭ ઓક્ટોબરથી પશ્ચિમી હવાનું જોર પકડતા રાજ્યમાં વરસાદ ની વિદાય થશે