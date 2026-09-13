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અંબાલાલ પટેલે કરી વાવાઝોડાની આગાહી, જાણો ક્યારે આવી શકે?
અંબાલાલ પટેલે કરી વાવાઝોડાની આગાહી, જાણો ક્યારે આવી શકે?
Written By
Viral Raval
Published: Sep 13, 2026, 08:45 PM
|
Updated: Sep 13, 2026, 08:45 PM
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