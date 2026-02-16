ગુજરાતમાં માવઠાની અંબાલાલ પટેલની આગાહી, જાણો કયા વિસ્તારોમાં પડશે વરસાદ, જુઓ Video
Ambalal Patel Mavthu Forecast: ગુજરાતમાં ગરમી વધવાની આગાહી વચ્ચે અંબાલાલ પટેલે માવઠાની આગાહી કરી છે. રાજ્યમાં ગરમીનો પારો તો સતત વધશે જ અને સાથે આવતીકાલ એટલે કે 17 ફેબ્રુઆરીથી વરસાદની પણ શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે રાજ્યમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વાદળિયું વાતાવરણ રહી શકે અને કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની પણ આગાહી છે. અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને પાકને સાચવવાની સલાહ આપી છે. મહત્વનું છે કે હાલમાં રાજ્યમાં અનેક પાકો તૈયાર થઈ ગયા છે, તેના પર વરસાદ પડે તો ખેડૂતોને ભારે નુકશાન થવાની ભીતિ છે, ત્યારે આંબા પર મોર પણ આવી ગયા જેના કારણે જો હાલ માવઠું પડે તો, કેરીના ઉત્પાદનમાં મોટો ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે.