ખેડૂતો સાવધાન....આજથી પાંચ દિવસ વરસાદની આગાહી, જાણો ક્યાં વરસી શકે છે વરસાદ
ગુજરાતમાં શિયાળાનો ચમકારો અનુભવાઈ રહ્યો છે. સવાર-સાંજ ઠંડી હવા અને ધુમ્મસથી વાતાવરણમાં ઠંડક જોવા મળી રહી છે. પરંતુ આ સુખદ ઠંડી વચ્ચે ખેડૂતોના મનમાં ચિંતાના વાદળો ઘેરાઈ રહ્યા છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, 22 જાન્યુઆરીથી 26 જાન્યુઆરી વચ્ચે ગુજરાતમાં માવઠાનો માર પડી શકે છે...ખાસ કરીને ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં કમોસમી વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.કચ્છમાં પણ માવઠું વરસી શકે છે. માત્ર જાન્યુઆરી જ નહીં, ફેબ્રુઆરી માસમાં પણ હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે...ફેબ્રુઆરીમાં ત્રણ વખત વાતાવરણ બદલાવાની આગાહી કરવામાં આવી છે...ક્યાંક ગાજવીજ સાથે વરસાદ, તો ક્યાંક ધીમાધારે મેઘરાજા વરસી શકે છે. અને ક્યાંક કરાં સાથે વરસાદ અન્નદાતાઓની મહેનત પર પાણી ફેરવી શકે છે. જો માવઠું વરસ્યું તો રવિ પાક, શાકભાજી અને બાગાયત પાકોને મોટા પાયે નુકસાન થવાની શક્યતા છે....ખેડૂતો માટે આ આગાહી ચિંતાજનક બની છે. બીજી તરફ રાજ્યના હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ વાતાવરણ સુકું રહેવાની આગાહી કરી છે. ઉત્તરપૂર્વના પવન ફૂંકાવાના કારણે હાલ વરસાદની કોઈ સંભાવના નથી...આગામી 48 કલાક તાપમાન યથાવત્ રહી શકે છે. ત્યારબાદ 2થી 3 ડિગ્રી તાપમાન ઘટશે..અને 25 જાન્યુઆરીથી ફરી 2થી 4 ડિગ્રી તાપમાન વધવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.